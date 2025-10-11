Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне дронами обстреляли Краматорск: есть повреждения

11 октября 2025, 09:52

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Краматорская ГВА Россияне атаковали Донетчину. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты вечером в пятницу, 10 октября, ударили по Краматорску Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

«С 23:06 по 23:11, с применением двух БПЛА «Герань-2», российские войска нанесли удар по школе», — говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.



Кроме того, повреждены две многоэтажки и магазины.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России», воюющие в составе Сил безопасности и обороны Украины, впервые применили надводные катера. Фото: скриншот Добровольцы из Легиона «Свобода России» впервые применили надводные катера против армии РФ
10 октября, 22:50
Над предприятием в Подмосковье поднялся столб белого дыма. Фото: скриншот с видео Над научно-испытательным центром ракетно-космической промышленно в РФ поднялся столб белого дыма
10 октября, 20:40
Дроны разнесли российскую технику с оккупантами. Фото: СБУ Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
10 октября, 15:49
ССО в Ямполе. Фото: кадр из видео Силы спецопераций уничтожили ДРГ российских войск в Ямполе под Лиманом
10 октября, 13:54
Последствия атаки на Канев. Фото: ГСЧС Армия РФ ночью ракетами и дронами атаковала Черкасскую область: ранены 10 человек, среди них ребенок
10 октября, 11:57
Энергетические объекты в Днепропетровской области были атакованы войсками РФ. Фото: ГСЧС Россияне атаковали энергетические объекты на Днепропетровщине
10 октября, 09:56

