Россияне дронами обстреляли Краматорск: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты вечером в пятницу, 10 октября, ударили по Краматорску Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«С 23:06 по 23:11, с применением двух БПЛА «Герань-2», российские войска нанесли удар по школе», — говорится в сообщении.



Обошлось без пострадавших.





Кроме того, повреждены две многоэтажки и магазины.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали.

