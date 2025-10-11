Россияне дронами обстреляли Краматорск: есть повреждения

Российские оккупанты вечером в пятницу, 10 октября, ударили по Краматорску Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
«С 23:06 по 23:11, с применением двух БПЛА «Герань-2», российские войска нанесли удар по школе», — говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
Кроме того, повреждены две многоэтажки и магазины.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали.
