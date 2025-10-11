Армия РФ за сутки более 10 раз атаковала Донетчину: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин.

Российская армия в ночь на 10 октября несколько раз ударила по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Сергеевке Удачненской громаде погибли 2 человека, повреждены дом, церковь и хозяйственные постройки.





Краматорский район. В Краматорске повреждены 3 частных дома, 2 магазина и административное здание, обстреляна промзона. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены 21 частный дом и микроавтобус.



Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали.

