В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать

Кабинет министров вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам из временно оккупированных и прифронтовых территорий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Распределяем обязанности между ответственными за эвакуацию и создаем возможности для анализа потребностей эвакуированных. Это поможет максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания», — заявила она.
Процесс эвакуации теперь имеет четкую координацию:
- Министерство развития через Координационный штаб будет осуществлять общее руководство;
- Минсоцполитики будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию людей в общинах;
- ГСЧС — за безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;
местные администрации — за организацию сборных пунктов, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;
- Национальная социальная сервисная служба — за координацию работы мультидисциплинарных команд, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.
«Люди, которые вынуждены уехать из дома из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого», — резюмировала она.
Ранее мы писали, что в ряде населенных пунктов Краматорской громады Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Это связано с обстрелами со стороны российских войск.
