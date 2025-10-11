Захватчики обстрелом повредили храм в Константиновке: есть жертвы и пострадавшие

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Оккупационные войска РФ 11 октября нанесли авиационный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли два мирных жителя. Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Удар был нанесен авиационной бомбой типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма, где в момент атаки находились местные жители. Поврежден фасад», — отметил он.



По словам Горбунова, раненые были оперативно доставлены сотрудниками полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи.



Кроме того, россияне позже сбросили управляемую авиационную бомбу ФАБ-250. Пострадал один человек, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка.





Взрывной волной повреждены девять частных домов.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 10 октября несколько раз ударила по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак повреждены дома.

