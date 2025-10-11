Зеленский поговорил с Трампом: какие темы обсудили лидеры

Зеленский пообщался с Трампом. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства остался довольный беседой. Об этом он написал в телеграм.



«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный», — заявил он.



Кроме того, Зеленский поздравил президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока. По его словам, это сильный результат. «И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война».



Президент Украины проинформировал главу Белого дома о российских ударах по энергетике. Благодарен за готовность поддержать нас. Также главы стран обсудили возможности для усиления украинской ПВО.



«Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить», — резюмировал Зеленский.



Ранее Зеленский заявлял, что чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях