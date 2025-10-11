Пограничники вблизи Покровска взяли в плен оккупанта

Взяли в плен оккупанта на Покровском направлении. Фото: скриншот

На Покровском направлении пограничники задержали боевика, который воевал на стороне российских оккупационных войск. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



Как отмечается, 44-летний мужчина — житель Донецкой области, уроженец Макеевки. По его словам, пошел воевать не из убеждений, а из-за долгов — надеялся заработать и сделать ремонт в квартире.



По словам пленного, российское командование не дает отступить, не позволяет сложить оружие.



Ранее мы писали, что Добропольская контрнаступательная операция очень сложная, но очень своевременная и успешная, поскольку сорвала российскую летнюю наступательную кампанию.

