Россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области и вновь атаковали энергетику региона

Фото: Донецкая ОВА

В субботу, 11 октября, российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Краматорске и по одному в населенных пунктах Старорайское и Александровка. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Ранее стало известно, что российские силы вновь атаковали Константиновку авиабомбами. В результате удара погибли двое мужчин в возрасте 49 и 56 лет. Повреждены девять частных домов и церковь.

На месте обстрела полицейские обнаружили двухлетнего мальчика. Ребенок не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Мальчика эвакуировали в Краматорск. За текущие сутки в области ранены еще девять человек.

В Донецкой области продолжаются проблемы с электроснабжением из-за вражеских обстрелов. По данным Донецкой ОВА, утром, 12 октября, россияне вновь нанесли прицельный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Однако точные масштабы разрушений и сроки полного восстановления пока уточняются. В регионе продолжают работать «Пункты незламности» — места, где жители могут согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Напомним, российские войска вчера атаковали прифронтовые Краматорск и Константиновку. В Краматорске под обстрел попала промышленная зона, в Константиновке разрушена церковь.