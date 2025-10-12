Армия РФ чаще всего атакует под Покровском на Донетчине, в Днепропетровской и Запорожской областях

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 203 боевых столкновения, сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной утром, 12 октября.

Авианалеты были зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Приморское Запорожской области. В ответ Силы обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы и техники, трем командно-наблюдательным пунктам, складу беспилотников и еще трем важным объектам противника.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Александровском направлениях.



Покровское направление — украинские военные отразили 58 атак в районах населенных пунктов Владимировка, Новопавловка, Затишок, Мирноград, Удачное, Бойковка, Федоровка, Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филия и в направлении Покровска.

Александровское направление — 36 попыток прорыва врага вблизи Малиновки, Павловки, Сосновки и Новогригоровки. Константиновское направление — 21 атака по линиям обороны в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.



Лиманское и Славянское направления — оккупанты предприняли в общей сложности 20 штурмовых действий, безуспешно пытаясь продвинуться в районах Шандриголово, Торского и Серебрянки.

Ореховское направление — зафиксировано шесть атак вблизи Каменского, Степногорска и Приморского.



Также сообщается, что за прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек. Украинские защитники также уничтожили 1 танк, 10 артиллерийских систем, 244 беспилотника оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и 3 единицы специального оборудования.

Напомним, на Покровском направлении пограничники задержали боевика, который воевал на стороне российских оккупационных войск. Им оказался 44-летний мужчина — житель Донецкой области, уроженец Макеевки.