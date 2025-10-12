СМИ в эпоху перемен: Юбилейный Donbas Media Forum 2025 собрал более тысячи журналистов со всей Украины

Фото: Donbas Media Forum

Завершился 10-й юбилейный Donbas Media Forum 2025. В этом году Форум был особенно символичным. Его площадкой стал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне — место, наполненное глубокими смыслами, которые чудесно откликались темам наших дискуссий.



Уже в первый день Donbas Media Forum собрал более тысячи участников — журналистов, представителей государственных учреждений, а также высокопоставленных гостей из стран Евросоюза: послов, представителей Офиса Совета Европы в Украине и ведущих международных медиа.

Первый аккорд форума прозвучал символично — с выступления оркестра из окупированного Мариуполя.

Форум собрал более 400 спикеров и 70 событий. Участники обсудили ключевые темы: работу медиа во время войны, информационную безопасность, цифровые инновации и взаимодействие с аудиторией.



Посол ЕС в Украине Катерина Матернова объявила о выделении финансовой поддержки украинским СМИ, а директорка Internews International Джиллиан Маккормак сообщила, что около 50 редакций получат существенную помощь.

По словам главы оргкомитета Любови Раковицы, форум проходит под лозунгом «единство и совместность» и уже вышел за рамки трехдневного события, став платформой постоянного профессионального диалога и сотрудничества.

Работа медиа в эпоху глобальных изменений и кризисов — это, прежде всего, о стойкости, взаимной поддержке и ответственности за слово. Противостоять свободе лжи и укреплять свободу слова можно только вместе.



Форум побил собственный рекорд. Согласно электронной регистрации, в мероприятии участие приняли 1426 человек, прошло 75 дискуссий и воркшопов, 12 кинопоказов, 9 выставок. Форум объединил 88 партнеров, без поддержки которых событие такого масштаба было бы невозможным.

Но главное — Форум был наполнен журналистами и медийщиками со всех уголков Украины, которые и создали эту уникальную атмосферу. Огромная благодарность Оргкомитету и волонтерам, благодаря которым все это стало возможным.

Организаторами Donbas Media Forum 2025 выступили Общественная организация DII-Ukraine и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним, Donbas Media Forum был основан медиаорганизацией DII-Ukraine в 2015 году. Это ежегодная конференция, которая объединяет журналистов и медиаменеджеров Украины и мира, создавая площадку для обсуждения актуальных вызовов профессии и укрепления профессиональных связей.