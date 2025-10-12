Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди

Очередь за бензином на улице Текстильщиков в оккупированном Донецке. Скриншот

В Донецке зафиксирован острый дефицит бензина, что привело к автомобильным очередям на заправках, в том числе на улице Текстильщиков. По информации из местных источников, бензин 92-й и 95-й марок практически исчез с большинства АЗС.



Там, где топливо есть, его реализуют исключительно в количестве талонов и с ограничениями в количестве (обычно до 20—30 литров на автомобиль). Водители остаются в очередях по несколько часов, чтобы заправиться. При этом цена на бензин перестала играть решающую роль — главное, его достать.



В некоторых районах вообще отсутствует бензин, и даже стеллажи с ценами на заправках отключены как признак отсутствия топлива. Такая ситуация сохраняется на фоне затягивания топливного кризиса в оккупированном Донецке, что вызывает возмущение жителей и вопросы к так называемой «власти» в городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в оккупированном Донбассе фиксируется нехватка бензина и перебои с поставками высокооктанового топлива. Для местного населения это означает не только подорожание бензина, но и реальные перебои в работе транспорта.