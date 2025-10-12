Российская 83-я десантно-штурмовая бригада заявила о потерях на фронте среди командиров

Скриншот

По информации российских источников, ночью, 12 октября, в Донецкой области на рабочем месте умер командир 70-й мотострелковой дивизии 18-й армии полковник Алексей Владленович Плисов. Отмечается, что подразделение недавно было переброшено с Днепровского направления в район Часов Яра. Причиной смерти названа «внезапная остановка сердца».



Также сообщается о тяжело раненых среди командного состава 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады РФ. В настоящее время проводится эвакуация пострадавших.



По данным российских военных ресурсов, в октябре 2025 года подразделения 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады принимали участие в боевых действиях на Северо- и Южно-Слобожанском, а также Купянском направлениях — в районах Волчанска, Купянска, Петропавловки и соседних населенных пунктов.



Ранее, в 2024—2025 годах, эта же бригада участвовала в боях на Бахмутовском и Курском направлениях фронта.

Напомним, сегодня, 12 октября, ВСУ заявили об освобождении Малых Щербаков в Запорожской области.



