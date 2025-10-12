Армия РФ продвинулась в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий в Украине. Согласно их данным, российская армия продвинулась в районах населенных пунктов: Песчаное — Купянский район Харьковской области, Торское — Лиманская громада Донецкой области, и Малиновка — Пологовский район Запорожской области.

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Противник продвинулся вблизи Песчаного, Торского и Малиновки», — сообщили в DeepState.

Напомним, населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области вновь находится под контролем Сил обороны Украины. Украинский флаг над селом был поднят бойцами 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с военнослужащими 33-го отдельного штурмового полка, которые защищают Запорожское направление.