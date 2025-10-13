Поврежден храм и жилые дома в результате авиаударов по Константиновке

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские войска ударили по Константиновской громаде Донецкой области. Пострадавших среди населения нет, однако есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Сергей Горбунов.



«Ударом авиационных бомб типа ФАБ-250 было повреждено несколько объектов жилой застройки. В Новодмитровском старостинском округе зафиксировано повреждение трех фасадов частных домов», — отметил он.





В самом городе Константиновке в результате серии российских авиаударов повреждены два фасада частных домов, три фасада многоэтажек, фасад Свято-Стретенского храма Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а также фасад местного магазина.



Информации о пострадавших нет.



Ранее мы писали, что ночью 13 октября Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. В результате удара есть повреждения.

