Российская полимерная отрасль погружается в глубокую стагнацию

Российский сектор производства и переработки полимеров вступил в фазу затяжной стагнации, которая продолжается с 2022 года — времени начала полномасштабной войны против Украины. Производственные показатели остаются в минусе и продолжают ухудшаться. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



По данным ведомства, по индексу выпуска продукции в 30 подсекторах пластмасс и резины спад зафиксирован в 18. За январь–июль производство сократилось на 6,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в июле падение в категориях труб, плит, листов и пленок достигло 11–14 %. Худшую динамику показал сегмент ПВХ — минус 13 %.



Отрасль страдает от нехватки оборудования, разрыва связей между наукой и инжинирингом, кадрового дефицита и низкой производительности труда. Только за первое полугодие 2025 года прекратили работу 874 компании. Ситуацию усугубляют слабый рубль, высокая ключевая ставка и дорогие кредиты, которые сдерживают инвестиции в обновление мощностей — в прошлом году они упали почти на 30 %.



Дополнительное давление создаёт инициатива Минприроды РФ повысить ставки экологического сбора в пять раз — с 3,84 тыс. до 23,82 тыс. рублей — и увеличить норматив утилизации с 25 до 50 %. Для производителей полимерной упаковки это означает рост затрат и неизбежное повышение цен.