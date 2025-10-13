Подробности дроновой атаки по Краматорску

Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС

В Краматорске в результате ночной атаки дронов повреждены административные здания, школа и жилые дома. Около 01:25, российские войска атаковали Краматорск четырьмя беспилотниками типа «Герань-2». Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Российские дроны попали в центр города. По предварительным данным, пострадавших нет.



В результате обстрела повреждены административные здания — в частности, отремонтированное до войны здание Донецкой торгово-промышленной палаты, Краматорская школа №15, объекты коммерческой инфраструктуры — магазины, кафе и сервисные помещения, а также жилой сектор — остекление окон и балконов, крыши в четырех многоквартирных домах.





Ранее мы писали, что ночью 13 октября Краматорск Донецкой области попало под российский обстрел. В результате удара есть повреждения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях