13 октября 2025, 17:08

Особенности туристического ножа У каждого любителя пеших путешествий должен быть определенный набор аксессуаров. На прифронтовых территориях туристический нож может стать незаменимым помощником как в быту военных, так и для нужд гражданских — будь то повседневные задачи, работа на блокпостах или жизнь в полевых условиях. Поэтому важно понимать, как выбрать надежный складной нож.

Основные параметры выбора туристического ножа

Современные производители товаров для туризма предлагают большой выбор моделей. Оптимальным решением станут складные варианты. Они не занимают много места в рюкзаке, отличаются высоким уровнем безопасности, имеют ряд дополнительных возможностей. Прежде чем купить нож, следует обратить внимание на длину его лезвия. В походных условиях будет вполне достаточно 10–12 см. Маленький клинок будет неудобным, а слишком большой уже будет считаться холодным оружием.

Современные модели отличаются большим набором функций. Среди них:

  • штопор;
  • шило;
  • кусачки;
  • ножницы;
  • небольшая пила;
  • линейка и многое другое.

Но все ли эти функции будут востребованы в условиях дикой природы? Каждый новый инструмент увеличивает стоимость изделия, но далеко не всегда используется. Например, ножницы или линейка туристу не очень нужны. Более того, сложная конструкция подвержена поломке, ее труднее мыть. Поэтому в походных условиях хватит самого лезвия и еще 1–2 инструментов. Например, шила.

Особенности лезвия

Кроме длины клинка, необходимо учитывать и особенности его заточки. Волнистая заточка серрейтор может занимать всю длину лезвия или его часть возле рукоятки. С помощью такой особой заточки гораздо удобнее резать веревки, но проблематично справляться с продуктами. Лучше выбрать обычное лезвие, которое легко режет мясо, рыбу или другие продукты питания, с его помощью можно за секунду вскрыть банку консервов.

Таким образом, при выборе складного туристического ножа предпочтение стоит отдать максимально простым конструкциям. Такой инструмент будет стоить недорого, но в то же время всегда можно быть уверенным в его надежности. Многофункциональные модели стоят дороже и занимают больше места в рюкзаке.

Качественные туристические и складные ножи можно приобрести в магазине Militarist, который предлагает широкий выбор снаряжения для военных, туристов и всех, кто ценит надежность и функциональность в походных условиях.

