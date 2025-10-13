Зеленский на этой неделе встретится с Трампом в Вашингтоне. Дата переговоров и их главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом во время совместного брифинга с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве сообщил сам Зеленский.



По его словам, им нужно обговорить последовательность шагов, которые он хочет предложить Трампу.



«Я надеюсь, что у меня будет возможность приехать в Вашингтон и встретиться с президентом США в пятницу. Главные темы – ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», – заявил Зеленский.

Напомним, что 11 октября Зеленский поговорил по телефону с Трампом.