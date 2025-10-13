«"Серая зона" увеличилась»: в DeepState рассказали о ситуации в районе Серебрянки под Северском

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

13 октября 2025, 20:37

Ситуация в районе Серебрянки. Фото: карта DeepState

В районе села Серебрянка Донецкой области увеличилась «серая зона». Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, это один из самых больших участков «серой зоны» на линии фронта, где характерно постоянное давление российской армии без конкретного закрепления или контроля местности.

«Противник фиксируется буквально по всему «серяку», где по оккупантам осуществляется поражение. В частности, россияне лезли и продолжают лезть со стороны села Григоровка вдоль Северского Донца через Серебрянку и до села Дроновка. Также осуществляются постоянные штурмовые действия малыми группами пехоты – иногда с привлечением мотоциклов – южнее Серебрянки и города Северск. Осложнением стала потеря Серебрянского лесничества, где противник также использует местность для того, чтобы прорваться, в частности в районе Серебрянки. По словам бойцов, противник не ставит задание взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытается максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше. Не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где они даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции», – сказали в проекте.

В DeepState отметили, что украинские бойцы постоянно охотятся на захватчиков и уничтожают их сразу при обнаружении.

«Уже не впервые мы вспоминаем на этом отрезке пилотов. И именно им необходимо отдать должное за удержание противника, ведь есть огромная нехватка личного состава, чтобы выставить позиции и держать их должным образом. Поэтому дронщикам необходимо 24/7 мониторить ситуацию и прилагать усилия, чтобы не дать накапливаться противнику. Но, к сожалению, количественное преимущество снова сказывается, поэтому уже несколько дней подряд россияне фиксируются даже в Дроновке, где «серая зона» также появилась», – добавили там.

Напомним, что ВСУ отбросили российские войска вблизи четырех сел под городом Доброполье на Донетчине.

