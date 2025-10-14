Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Воздушный террор против Украины: Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО

14 октября 2025, 10:25

Воздушный террор против Украины: Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО

Фото: ГСЧС Харьковщины Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 14 октября Россия вновь продолжила воздушные атаки против украинских городов и объектов инфраструктуры. Основной целью, как отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, вновь стала энергетическая система страны.

«Этой ночью воздушный террор России против наших городов и инфраструктуры продолжился. Главные цели — наша энергетика», — сообщил глава государства.

По его словам, в атаке участвовали 96 ударных дронов, большинство из которых удалось сбить, однако не все. «Вчера вечером враг нанес удары авиабомбами по Харькову, по городской больнице. Пострадали 57 человек. Это абсолютно террористический, циничный удар по месту, где спасают жизни», — подчеркнул президент.

Также, по его словам, удары были нанесены по энергетическим объектам Харьковщины, а в Кировоградской области повреждена гражданская инфраструктура, включая железнодорожные объекты в двух населенных пунктах. На Сумщине атаки пришлись по энергетике и промышленным предприятиям, а на Донетчине — по другим объектам инфраструктуры.

Президент отметил, что Россия ежедневно и еженощно атакует электростанции, линии электропередачи и газовые объекты. «Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары по жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T и другие жизненно важные системы. Мы рассчитываем на действия США, Европы и всех, кто располагает такими средствами и может помочь защитить наших людей», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина нуждается в достаточном количестве средств противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо от ракет, дронов и авиабомб. «Тогда российский воздушный террор утратит всякий смысл», — подчеркнул президент.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: ГСЧС Кировоградщины

Фото: ГСЧС Сумщины

Напомним, два района Донецкой области попали под российские удары за сутки: в ОВА показали последствия.

ТЕГИ

Люди
Зеленский
Прочее
Пво Партнеры российские обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

