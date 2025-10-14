Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках

Последствия авиаудара.

Украинская авиация нанесла высокоточный удар по зданию, где находились российские военные. Видео опубликовал архив кадров российско-украинской войны WarArchive.



По предварительным данным, удар был нанесён по временно оккупированному городу Олешки в Херсонской области.



Ранее сообщалось, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.