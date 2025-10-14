Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках

14 октября 2025, 10:55

Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках

Последствия авиаудара. Последствия авиаудара.

Украинская авиация нанесла высокоточный удар по зданию, где находились российские военные. Видео опубликовал архив кадров российско-украинской войны WarArchive.

По предварительным данным, удар был нанесён по временно оккупированному городу Олешки в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Олешки
Прочее
авиаудар по скоплению войск РФ
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
21:11
Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
10:11
В оккупированном Лисичанске жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла – ОВА
17:59
Пытали и насиловали женщину в «Изоляции» в оккупированном Донецке: боевикам «МГБ ДНР» сообщили о подозрении
16:30
Россияне хотят запретить риэлторскую деятельность на оккупированных территориях
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
10:33
В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе после атаки дрона
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
все новости
13:23
ВСУ отбили синхронные штурмы россиян с бронетехникой под Мирноградом
12:57
Армия РФ нанесла удар по Краматорской громаде: повреждены жилые дома
12:42
В Нижегородской области РФ дроны ударили по объекту энергетики
12:21
Россия атаковала гуманитарную миссию ООН в Херсонской области
11:58
Россия ускоряет подготовку к войне с НАТО — ISW
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
11:29
Удары по Покровской громаде: в полиции рассказали о погибших при обстрелах РФ
10:56
Российские войска обстреляли центр Славянска утром 14 октября
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
10:25
Воздушный террор против Украины: Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО
10:10
Два района Донецкой области попали под российские удары за сутки: в ОВА показали последствия
09:49
Украину атаковали 96 дронов, большинство сбито ПВО
09:49
ПВО оккупантов в критическом состоянии на Запорожском направлении
09:45
Россияне дроном повредили админздание в Славянске
09:31
За сутки на Донетчине от ударов армии РФ погибли двое людей, еще пять пострадали
09:21
Фронт: наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области — на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях
08:28
Сегодня Microsoft официально прекращает поддержку Windows 10
08:04
Дрон против мирных: в Преображенке под Запорожьем погибли супруги
22:51
Россия авиабомбами ударила по медучреждению в Харькове: возник масштабный пожар, ранены четыре человека
21:54
«Уже уезжали, но потом вернулись»: полицейские эвакуировали семью с пятилетней девочкой из Константиновки
все новости
ВИДЕО
ВСУ отбили синхронные штурмы россиян с бронетехникой под Мирноградом ВСУ отбили синхронные штурмы россиян с бронетехникой под Мирноградом
14 октября, 13:23
Последствия авиаудара. Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
14 октября, 10:55
Последствия удара по Харькову. Фото: кадр из видео Россия авиабомбами ударила по медучреждению в Харькове: возник масштабный пожар, ранены четыре человека
13 октября, 22:51
Эвакуация из Константиновки. Фото: кадр из видео «Уже уезжали, но потом вернулись»: полицейские эвакуировали семью с пятилетней девочкой из Константиновки
13 октября, 21:54
Последствия атаки на нефтебазу в оккупированной Феодосии. Фото: соцсети Атака на нефтебазу в оккупированной Феодосии: повреждены 10 цистерн с горючим, эвакуировали сотни людей
13 октября, 17:49
ВСУ показали работу ПВО во время ночной атаки на Одесскую область ВСУ показали работу ПВО во время ночной атаки на Одесскую область
13 октября, 14:14
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор