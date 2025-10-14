Российские войска обстреляли центр Славянска утром 14 октября

Славянск подвергся повторному обстрелу 14 октября

Около 10:00, 14 октября, российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области. Под обстрел попал центр города. Это повторная атака. Ночью Славянск был атакован дроном.



Как сообщили в местной администрации, баллистический удар был нанесен по мкр-ну Восточный. Повреждены частные дома.

В результате обстрела в центральной части города зафиксированы взрывы. Со стороны района Целинка в направлении Кирпичного-Курорта наблюдается столб дыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, российские оккупанты ночью во вторник, 14 октября, ударили по Славянску Донецкой области. Дроном повреждено административное здание. В результате атаки пострадавших нет.