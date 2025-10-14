Удары по Покровской громаде: в полиции рассказали о погибших при обстрелах РФ

В Покровской громаде продолжают фиксировать убийства местного населения армией РФ. Известно, что трое людей погибли в результате обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что 12 октября около 22:00 произошел обстрел села Гришино. Погиб мужчина 1945 года рождения.



В полиции рассказали, что 7 октября вечером россияне атаковали восточную часть Покровска, в результате удара погиб мужчина 1967 года рождения.



Кроме того, 3 сентября в 15:00 армия РФ нанесла удар по частному сектору центральной части Покровска. Погиб 25-летний местный житель.



В трех случаях разрушены или повреждены частные дома.



Ранее мы писали, что российские войска за прошедшие сутки, 13 октября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома.

