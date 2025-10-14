Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья

Фото: ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне захватили одно из крупнейших агропредприятий региона — «Войников и Ко», сообщает Центр национального сопротивления.



Несмотря на уплату миллионов налогов и сотрудничество с оккупационными властями, имущество компании объявили «бесхозным» и передали фирме-прокладке под названием «Партнёрский союз».



Вооружённые люди блокируют комбайны, склады и вывозят урожай. Коллектив фактически парализован, предприятие не работает.



В ЦНС отмечают: этот случай подтверждает, что у так называемого «русского мира» нет своих — рано или поздно оккупанты грабят даже тех, кто им прислуживает.