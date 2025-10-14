Россия атаковала гуманитарную миссию ООН в Херсонской области

Результат атаки на автомобиль миссии ООН.

Россия вновь показала своё истинное лицо, атаковав гуманитарную миссию в Херсонской области. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Утром в Белозерской громаде оккупанты прицельно били с дронов и артиллерии по грузовикам Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine).



Четыре белых автомобиля с маркировкой миссии везли помощь мирным жителям. Один из них сгорел, второй получил серьёзные повреждения, ещё два удалось вывести из-под обстрела. К счастью, никто не пострадал.



«Сегодня "вторая армия мира" победила несколько тонн гуманитарки. Террористы — больше здесь сказать нечего», — отметил Прокудин.

Ранее Зеленский призвал партнёров ускорить поставки систем ПВО из-за воздушного террора против Украины.