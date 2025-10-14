Армия РФ нанесла удар по Краматорской громаде: повреждены жилые дома

Россияне атаковали Краматорскую громаду. Фото: Краматорская ГВА

Оккупационные войска РФ ночью во вторник, 14 октября, дроном обстреляли частный сектор Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В 01:00, с применением БПЛА V2U, российские войска нанесли удар по частному сектору. Повреждено шесть домов», — говорится в сообщении.



Повреждено шесть домов.





Кроме того, в 22:34 произошел обстрел — ударный БПЛА «Молния-2» попал в асфальтовое покрытие в одном из микрорайонов города. Повреждено остекление окон трех многоэтажек, магазин и дорожное полотно.





Информация о пострадавших и жертвах нет.



Ранее мы писали, что рссийские войска за прошедшие сутки, 13 октября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома.

