Экс-«регионала» арестовали заочно за земельные махинации на 160 млн грн: кто такой Юра Енакиевский

Юрий Иванющенко. Фото: ukrinform.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко. Его подозревают в организации схемы по легализации девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров, приобретенных преступным путем.

ВАКС заочно арестовал бывшего нардепа от «Партии регионов»

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Имя подозреваемого в сообщении не указано, однако по данным, изложенным в материалах дела, речь идет о Юрии Иванющенко.



Следствие установило, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между бывшим нардепом и застройщицей из-за контроля над пригородным оптовым рынком сельхозпродукции предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольные ей компании.



«После проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, эти участки на основании мнимых сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщиком», — сообщили в антикоррупционной прокуратуре.



Позже стороны подписали мировое соглашение о совместном использовании участка, включая планы застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-депутата вошло в состав бенефициаров компаний, владевших этими землями.



«После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», — добавили в САП.



Ранее НАБУ объявило Юрия Иванющенко в розыск по подозрению в легализации 18 гектаров государственной земли стоимостью более 160 миллионов гривен.

Кто такой Юрий Иванющенко — близкий соратник Януковича и «серый кардинал» клана «донецких»

Юрий Иванющенко родился в Енакиево Донецкий области — отсюда и его прозвище — «Юра Енакиевский».



Получил образование в Енакиевском горном техникуме. Служил в советской армии. С 1981 по 1996 год работал на Енакиевском коксохимическом заводе: мастер электромастерской, старший мастер, заместитель начальника цеха, заместитель главного энергетика, заместитель директора по экономике. С 1996 года Иванющенко не покидал руководящие должности.



Так, с 1996 по 2005 год он — директор по экономике, затем президент компании «Алви-Инвест». В дальнейшем — президент ООО «УГК-2000» (до сентября 2007 года).



В ноябре 2007 года избран народным депутатом Украины VI созыва от Партии регионов под № 111 в партийном списке. В декабре 2012 года переизбран депутатом VII созыва от той же партии (№ 24 в списке). Состоял членом Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.



В парламенте появлялся редко — согласно мониторингу «Чесно», зафиксированы случаи, когда он присутствовал лишь на одном из семи заседаний. В начале 2014 года голосовал за так называемые «диктаторские законы» (набор законов, ограничивавших права граждан и свободу слова).

Коллаж: НАБУ

Империя теневых активов: «7-й километр» и Конча-Заспа

Иванющенко считался близким к бывшему президенту Виктору Януковичу и одним из влиятельных лиц «донецкого клана». В СМИ неоднократно упоминался в качестве «серого кардинала» и как лицо, обладавшее неофициальным влиянием за кулисами власти. Его имя связывали с крупными бизнес-активами, в том числе рынком «7-й километр» в Одессе, авиа- и логистическими проектами, а также другими активами, которые иногда связывают с «теневой» экономикой.



Однако это все было на слуху до 2014 года, когда Иванющенко покинул Украину и объявлен в розыск. С тех пор его подозревали в ряде преступлений: злоупотребление средствами бюджета (включая «киотские» деньги), вымогательство, участие в схемах, связанных с «7-м километром». В СМИ также упоминается, что его имение в Конча-Заспе было оформлено на сторонних лиц, в том числе на экс-футболиста, гражданина Швейцарии Паоло Урфера, чтобы усложнить отслеживание собственности.



Несмотря на арест имущества, в 2016 году Урферу удалось приобрести 15 гектаров земель с наиболее ценными объектами, включая главную резиденцию, которую часто сравнивают с Версалем.



Согласно официальным документам, Урфер заплатил за этот участок заповедной земли и расположенные на нем здания всего 135 тысяч долларов — как минимум в шесть раз меньше их рыночной стоимости. Почему арестованный актив оказался проданным, до сих пор неясно. Прокуратура оспаривает сделку, однако ситуация осложняется тем, что Урфер передал приобретенное имущество компании «Орбита Холдингс ЮА».



Формально ее основателем числится некий Сергей Иванович Ивков — человек, которого, по данным расследователей, подобрали представители окружения Иванющенко, возможно, в Луганске. В 2023 году компания сменила владельца: собственником стал кипрский офшор, однако конечным бенефициаром по-прежнему считают Паоло Урфера.

Земли в частной собственности компании «Орбита Холдингс ЮА». Фото: stopcor.org.

Летом 2023 года Иванющенко фигурировал в расследовании журналиста «Украинской правды2 Михаила Ткача «Батальйон Монако 3». Журналисты узнали, что Юра Енакиевский остановился в комплексе с яхт-клубом, бассейном, консьерж-сервисом, охраной и вертолетными площадками поблизости — Palazzo Leonardo. Как отметил Ткач, его удалось отследить благодаря видео дочери Иванющенко в Instagram.

Иванющенко в Монако. Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Закрытые дела и отмененные санкции

Так, Иванющенко инкриминировали ч. 5 ст. 191, (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.



В марте 2017 года Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства против него. В ноябре 2017 года Европейский суд по общей юрисдикции отменил санкции, применённые ранее к Иванющенко. В июле 2019 года он вновь был включён в базу разыскиваемых МВД, но вскоре МВД объявило, что он снят с розыска в связи с закрытием уголовного производства.



В марте 2025 министерство экономики Украины направило запрос в правоохранительные и разведывательные органы, чтобы выяснить, есть ли основания для введения санкций против Иванющенко и его бизнес-партнера Ивана Аврамова. Пока нет официальной информации о том, какой ответ предоставили страны-партнеры.