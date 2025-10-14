Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская армия с двух сторон пыталась прорваться в Мирноград: ВСУ отбили атаки и уничтожили технику

14 октября 2025, 18:06

Российская армия с двух сторон пыталась прорваться в Мирноград: ВСУ отбили атаки и уничтожили технику

Удар по российской бронетехнике под Мирноградом. Фото: кадр из видео Удар по российской бронетехнике под Мирноградом. Фото: кадр из видео

13 октября российские войска пытались провести две спланированные синхронные атаки на позиции 38-й бригады морской пехоты ВСУ вблизи города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сначала захватчики попытались прорваться в Мирноград с востока, используя два многоцелевых транспортера-тягача БТЛБ. Почти одновременно россияне на четырех мотоциклах пытались прорваться в город с северной стороны.

«Обе попытки потерпели неудачу. Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ во взаимодействии со смежными подразделениями уничтожили технику врага, а подтвержденное количество ликвидированных оккупантов составило девять человек», – рассказали в корпусе.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

ТЕГИ

Места
Мирноград
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ потери РФ
@novosti.dn.ua

