В Дружковке отделение ПФУ временно приостанавливает прием граждан

Отделение Пенсионного фонда в городе Дружковка Донецкой области временно приостанавливает прием гражданского населения из-за российских обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с осложнением ситуации с безопасностью, с целью сохранения жизни и здоровья работников и посетителей, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает о временном приостановлении приема граждан в городе Дружковка», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что жители могут получить консультации дистанционно — по телефонам «горячей линии» Главного управления или через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины — 0800400870, 0800406360, 080040637, 380665308431.





Напомним, российски войска обстреливают Дружковку. В частности, 7 октября российские войска несколько раз ударили по городу. Ранения получили четверо мужчин 19, 42, 48 и 51 года и 60-летняя женщина. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочное ранение, черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, контузию, ссадины, ушибы и поверхностные раны. Им оказали медицинскую помощь. Повреждены 29 частных домов и пятиэтажка

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях