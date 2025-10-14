В СБУ объяснили, почему Зеленский лишил Труханова украинского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Труханов в Телеграм

Комиссия при президенте Украины по гражданству приняла решение о прекращении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Такое решение основывается на доказательной базе Службы безопасности и утверждено указом Владимира Зеленского.



Как установила СБУ, по состоянию на сегодняшний день действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.



«Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года уже после начала агрессии против Украины и оккупации Крыма, частей Донецкой и Луганской областей Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом. Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил его внутренний паспорт. Но в дополнительных пояснениях сказал, что отмена либо отказ лица от такового документа «не влечет лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законной основе». Таким образом Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора», – заявили в СБУ.



В спецслужбе утверждают, что мэр Одессы также имеет идентификационный код, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы РФ.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали о том, что известно о лишении украинского гражданства Геннадия Труханова.