ВСУ продвинулись на более чем 1,5 километра на Покровском направлении – Сырский

Украинский военный. Фото: 42-я механизированная бригада ВСУ

Несмотря на неудачные попытки российской армии продвинуться на некоторых направлениях, ВСУ за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение оккупантов на территории 3,4 квадратных километра в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 километра.



«Всего за время Добропольской операции освобождено 182,4 квадратных километра, зачищено от ДРГ противника – 224,7 квадратных километра», – рассказал Сырский.

Напомним, что 13 октября российская армия с двух сторон пыталась прорваться в город Мирноград на Донетчине, ВСУ отбили атаки и уничтожили технику захватчиков.