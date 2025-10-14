Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику
14 октября 2025, 21:31

«Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику

Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео

13 октября российские войска предприняли попытку проведения механизированных штурмов украинских позиций под городом Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса «Азов» НГУ.

В наступление захватчики бросили 16 единиц тяжелой бронетехники: танки, БМП и МТЛБ. Атаки происходили в направлении города Мирноград и села Разино. Основные усилия ВС РФ сконцентрировали на захвате села Шахово.

«Тактика врага остается неизменной. В первой волне наступления следуют мотоциклисты, за которыми выступает бронетехника с пехотой на борту. Используя РЭБ для подавления беспилотников подразделений Сил обороны Украины, колонны намеревались ввезти в населенные пункты пехотинцев, которые после десантирования должны были закрепиться и впоследствии начать наступательные действия с целью захвата этих населенных пунктов», – рассказали в «Азове».

В результате оборонительных действий уничтожены девять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, три танка и три мотоцикла. Подтвержденные потери россиян составили 78 военнослужащих.

«Благодаря заблаговременному минированию и скоординированным действиям подразделений Сил обороны Украины, прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ, подразделений НГУ и экипажей Сил беспилотных систем, планы врага были сорваны», – отметили в корпусе.

Напомним, что 13 октября российская армия с двух сторон пыталась прорваться в город Мирноград на Донетчине, ВСУ отбили атаки и уничтожили технику захватчиков.

ТЕГИ

Места
Мирноград Добропольское направление
Организации
Азов Всу НГУ ВС РФ
Прочее
Война бронетехника ситуация на фронте потери РФ Штурмы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
21:11
Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
10:11
В оккупированном Лисичанске жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла – ОВА
17:59
Пытали и насиловали женщину в «Изоляции» в оккупированном Донецке: боевикам «МГБ ДНР» сообщили о подозрении
16:30
Россияне хотят запретить риэлторскую деятельность на оккупированных территориях
13:53
Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара
10:33
В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе после атаки дрона
все новости
22:52
Украинская армия отбила массированный штурм и уничтожила бронетехнику российских войск на Константиновском направлении
22:32
Российские войска заняли выступ на Комар в Донецкой области – DeepState
22:00
Россия в последние недели накапливала бронетанковую технику для активных штурмов под Покровском – ВСУ
21:31
«Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику
21:01
Российские войска атаковали Константиновку: ранены три человека
20:43
На Славянском направлении количество штурмов уменьшилось, но потери российских войск возросли – ВСУ
20:04
Армия РФ ударила по Новому Кавказу на Донетчине: возник масштабный пожар, погибли животные
19:15
ВСУ продвинулись на более чем 1,5 километра на Покровском направлении – Сырский
19:00
Экс-«регионала» арестовали заочно за земельные махинации на 160 млн грн: кто такой Юра Енакиевский
18:44
В СБУ объяснили, почему Зеленский лишил Труханова украинского гражданства
18:06
В Дружковке отделение ПФУ временно приостанавливает прием граждан
18:06
Российская армия с двух сторон пыталась прорваться в Мирноград: ВСУ отбили атаки и уничтожили технику
18:04
МиГ-29 ВСУ ударил бомбами HAMMER по операторам дронов РФ
17:44
Зеленский лишил гражданства Украины Труханова и Царева. Что известно
17:39
Пострадал ребенок при обстреле прифронтового Херсона
17:37
ВСУ уничтожили 13 мотоциклистов РФ под Владимировкой
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
16:37
63-я бригада показала сбитие российских дронов «Молния»
16:13
Бывшего народного депутата Иванющенко заочно арестовали
15:14
Еврокомиссия оштрафовала на 157 миллионов евро Gucci, Chloé и Loewe за ценовой сговор
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому танку на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия отбила массированный штурм и уничтожила бронетехнику российских войск на Константиновском направлении
14 октября, 22:52
Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику
14 октября, 21:31
Удар по российской бронетехнике под Мирноградом. Фото: кадр из видео Российская армия с двух сторон пыталась прорваться в Мирноград: ВСУ отбили атаки и уничтожили технику
14 октября, 18:06
Последствия сброса AASM HAMMER на дроноводов ВС РФ. МиГ-29 ВСУ ударил бомбами HAMMER по операторам дронов РФ
14 октября, 18:04
ВСУ уничтожили 13 мотоциклистов РФ под Владимировкой ВСУ уничтожили 13 мотоциклистов РФ под Владимировкой
14 октября, 17:37
63-я бригада показала сбитие российских дронов «Молния» 63-я бригада показала сбитие российских дронов «Молния»
14 октября, 16:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор