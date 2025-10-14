«Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику

Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео

13 октября российские войска предприняли попытку проведения механизированных штурмов украинских позиций под городом Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 1-го корпуса «Азов» НГУ.



В наступление захватчики бросили 16 единиц тяжелой бронетехники: танки, БМП и МТЛБ. Атаки происходили в направлении города Мирноград и села Разино. Основные усилия ВС РФ сконцентрировали на захвате села Шахово.



«Тактика врага остается неизменной. В первой волне наступления следуют мотоциклисты, за которыми выступает бронетехника с пехотой на борту. Используя РЭБ для подавления беспилотников подразделений Сил обороны Украины, колонны намеревались ввезти в населенные пункты пехотинцев, которые после десантирования должны были закрепиться и впоследствии начать наступательные действия с целью захвата этих населенных пунктов», – рассказали в «Азове».



В результате оборонительных действий уничтожены девять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, три танка и три мотоцикла. Подтвержденные потери россиян составили 78 военнослужащих.



«Благодаря заблаговременному минированию и скоординированным действиям подразделений Сил обороны Украины, прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ, подразделений НГУ и экипажей Сил беспилотных систем, планы врага были сорваны», – отметили в корпусе.

Напомним, что 13 октября российская армия с двух сторон пыталась прорваться в город Мирноград на Донетчине, ВСУ отбили атаки и уничтожили технику захватчиков.