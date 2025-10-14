Выступ на Комар. Фото: карта DeepState

Российская армия заняла выступ в районе поселка Перебудова, сел Мирное и Комар Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, ВСУ потеряли выступ на Комар.



«Логистика и удержание позиций были крайне усложнены, но из-за того, что враг сместил акцент на другие участки отрезка, это была возможность удерживать данные позиции. К сожалению, в последние недели было труднее, ведь враг периодически начал производить зачистки и постепенно позиции начали теряться. Часть позиций была просто уничтожена артиллерией и дронами. Все бойцы получили ранения, некоторые были вынуждены выходить своими силами», – заявили в DeepState.

Напомним, что «Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить село Шахово под городом Доброполье на Донетчине, оккупанты потеряли бронетехнику.