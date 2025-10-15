Канада так и не передала Украине 25 бронемашин, обещанных в 2023 году

Канадская гусеничная лёгкая бронированная машина — не та, которую обещали передать Украине — замечена в Латвии в конце февраля. Фото: CBC News

Украина до сих пор не получила 25 отремонтированных легких бронированных машин, которые Канада пообещала передать еще в сентябре 2023 года. Об этом пишет канадское издание CBC News.



Несмотря на то что Министерство национальной обороны Канады почти два года назад передало списанную технику компании из провинции Онтарио для реконструкции, транспортные средства до сих пор остаются в подвешенном состоянии из-за бюрократических и корпоративных проблем.



Канадская коммерческая корпорация (CCC), ответственная за международные сделки, включила проект в свой весенний отчет 2025 года под пунктом «военные транспортные средства». Однако уже в июньском отчете того же года контракт исчез из списка.



По данным CBC, компания подписала с правительством соглашение о неразглашении, что вызвало недоумение у оппозиции. Консервативный депутат и критик по вопросам обороны Джеймс Безан заявил, что сделка, вероятно, сорвалась.



«Неясно, почему правительство отказалось от обещания поставить хотя бы 25 машин, чтобы помочь Украине защитить своих солдат», — отметил Безан. Он добавил, что «ошеломлен решением властей скрывать детали сделки, которой, похоже, уже не существует».

Напомним, министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что в скором времени Украине будет передана новейшая система противовоздушной обороны NASAMS.