ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона

На Херсонском направлении продолжается стабильная утилизация российских захватчиков. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
Карта на Приднепровском направлении.
По его словам, враг продолжает пытаться высаживаться на островах, используя самодельные плоты, лодки и даже резиновые камеры. Все эти попытки заканчиваются провалом — тела ликвидированных оккупантов становятся «продовольственным обеспечением для раков».
В Олешках также был уничтожен очередной экипаж вражеских операторов БПЛА.
«К сожалению, Херсон постоянно терроризируют: оккупанты охотятся за гражданскими и экстренными службами. На левом берегу они обстреливают местных жителей, пытаясь дискредитировать ВСУ», — отметил боец.
Кроме того, 40-я отдельная бригада береговой обороны Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ показала, как украинские военные обнаруживают вражеские лодки с десантом, сопровождают цели и наносят точные удары, уничтожая россиян.
Согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий на Приднепровском направлении.
Тем временем командир минометного расчета с позывным Boston иронично прокомментировал заявления россиян о «захвате острова Корабел», который на самом деле является районом города Херсон.
ВС РФ «заявили про захват» острова в Херсоне.
На карте аналитического проекта DeepState указано, что этот участок фронта даже не входит в «серую зону».
«Соскучился я по этой рубрике каца****их побед на бумаге», — добавил Boston.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях