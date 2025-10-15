ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона

Удар дрона по катеру ВС РФ.

На Херсонском направлении продолжается стабильная утилизация российских захватчиков. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

Карта на Приднепровском направлении.

По его словам, враг продолжает пытаться высаживаться на островах, используя самодельные плоты, лодки и даже резиновые камеры. Все эти попытки заканчиваются провалом — тела ликвидированных оккупантов становятся «продовольственным обеспечением для раков».



В Олешках также был уничтожен очередной экипаж вражеских операторов БПЛА.



«К сожалению, Херсон постоянно терроризируют: оккупанты охотятся за гражданскими и экстренными службами. На левом берегу они обстреливают местных жителей, пытаясь дискредитировать ВСУ», — отметил боец.



Кроме того, 40-я отдельная бригада береговой обороны Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ показала, как украинские военные обнаруживают вражеские лодки с десантом, сопровождают цели и наносят точные удары, уничтожая россиян.



Согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий на Приднепровском направлении.



Тем временем командир минометного расчета с позывным Boston иронично прокомментировал заявления россиян о «захвате острова Корабел», который на самом деле является районом города Херсон.

ВС РФ «заявили про захват» острова в Херсоне.

На карте аналитического проекта DeepState указано, что этот участок фронта даже не входит в «серую зону».

«Соскучился я по этой рубрике каца****их побед на бумаге», — добавил Boston.