Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали

Правительство Норвегии в следующем году планирует увеличить гражданскую поддержку Украине на 15 миллиардов норвежских крон (1,5 млрд долларов). Помощь будет достигать не менее 85 миллиардов норвежских крон (почти 8,5 млрд долларов). Об этом передали в ведомстве.



Около 15 млрд норвежских крон будет выделено на гражданскую поддержку, а 70 млрд — на военную.



«Цель правительства — дать Украине возможность самостоятельно определять свое будущее. Поддержка, оказываемая Украине в ее борьбе за свободу, не только необходима для самообороны, но и служит укреплению безопасности Норвегии и Европы», — заявил министр обороны Торе О. Сандвик.



Дополнительное финансирование будет направлено на укрепление энергетической безопасности, содействие восстановлению и бюджетную поддержку украинских властей, а также на удвоение ассигнований в Украинский инвестиционный фонд Norfund. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи.



«Я никогда не забуду разрушения, которые я увидел во время своего визита в Украину в марте. Когда я ехал в Харьков, который находится всего в нескольких километрах от линии фронта, Россия нанесла удар с помощью беспилотника по жилому району на окраине города. Когда я приехал, жилые дома все еще горели. Незаконная агрессивная война России убивает семьи, разрушает дома и жизненно важную инфраструктуру. Именно поэтому мы увеличиваем нашу поддержку для укрепления устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь в следующем году», — резюмировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.



