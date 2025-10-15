Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали
15 октября 2025, 16:13

Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали

Правительство Норвегии в следующем году планирует увеличить гражданскую поддержку Украине на 15 миллиардов норвежских крон (1,5 млрд долларов). Помощь будет достигать не менее 85 миллиардов норвежских крон (почти 8,5 млрд долларов). Об этом передали в ведомстве.

Около 15 млрд норвежских крон будет выделено на гражданскую поддержку, а 70 млрд — на военную.

«Цель правительства — дать Украине возможность самостоятельно определять свое будущее. Поддержка, оказываемая Украине в ее борьбе за свободу, не только необходима для самообороны, но и служит укреплению безопасности Норвегии и Европы», — заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

Дополнительное финансирование будет направлено на укрепление энергетической безопасности, содействие восстановлению и бюджетную поддержку украинских властей, а также на удвоение ассигнований в Украинский инвестиционный фонд Norfund. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи.

«Я никогда не забуду разрушения, которые я увидел во время своего визита в Украину в марте. Когда я ехал в Харьков, который находится всего в нескольких километрах от линии фронта, Россия нанесла удар с помощью беспилотника по жилому району на окраине города. Когда я приехал, жилые дома все еще горели. Незаконная агрессивная война России убивает семьи, разрушает дома и жизненно важную инфраструктуру. Именно поэтому мы увеличиваем нашу поддержку для укрепления устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь в следующем году», — резюмировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Ранее мы писали, что концерн Укроборонпром сообщил о новом соглашении с американской компанией LeVanta Tech Inc. по сотрудничеству в концепции «float-and-fly» — аппаратам, способным одновременно плавать и летать. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Норвегия
События
помощь Украине
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
21:11
Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
все новости
16:54
Луганская ОВА предложила компромисс по изъятию остатков бюджетов громад
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
16:36
Великобритания ввела санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти»
16:13
Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали
16:09
ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона
15:55
Канада так и не передала Украине 25 бронемашин, обещанных в 2023 году
15:20
У России есть план дальнейшего военного использования территории Беларуси – разведка
15:07
Войска России обстреляли Дружковку и Святогорск: возникли масштабные пожары
14:54
Россияне показали удар по гуманитарному конвою в Херсонской области
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
13:56
Российская авиация ударила по Константиновке: авиабомба попала в многоквартирный дом
13:53
ВМФ Швеции преследовал подлодку РФ в Балтийском море
13:07
Дроны «Щелепи» уничтожили еще одну радиолокационную станцию россиян
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
12:32
Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской ГВА
11:59
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил удары российской армии на Краматорск и его окраины
11:44
ВС РФ безуспешно пытаются прорваться в Маяк под Добропольем
11:35
РФ ударила по зданию ГСЧС в Доброполье
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины более 30 раз
все новости
ВИДЕО
Удар дрона по катеру ВС РФ. ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона
15 октября, 16:09
Последствия удара по Константиновке. Фото: кадр из видео Российская авиация ударила по Константиновке: авиабомба попала в многоквартирный дом
15 октября, 13:56
РЛС 91Н6 до удара. Дроны «Щелепи» уничтожили еще одну радиолокационную станцию россиян
15 октября, 13:07
Агент «АТЕШ» засыпает сахар в топливный бак. Агент «АТЕШ» вывел из строя технику РФ «сладким подарком»
15 октября, 10:40
Удар по российскому танку на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия отбила массированный штурм и уничтожила бронетехнику российских войск на Константиновском направлении
14 октября, 22:52
Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику
14 октября, 21:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор