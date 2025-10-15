Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
15 октября 2025, 16:42

На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА

Авария на водопроводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода» Авария на водопроводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода»

В оккупированной Луганской области произошла авария на водопроводах, обеспечивающих 24 населенных пункта, среди которых восемь городов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, питьевая вода отсутствует у 200 тысяч жителей.

«Полностью отключены от подачи воды 16 поселков и сел, а также пять городов. Кроме того, воды в кранах нет больше чем у половины жителей городов Брянка, Кадиевка и Алчевск», – рассказал Харченко.

Напомним, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла.

ТЕГИ

Люди
Алексей Харченко
Места
Алчевск Брянка Луганская область Кадиевка
Прочее
Авария Вода Оккупация Водопровод
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
21:11
Двум боевикам группировки «ДНР» сообщили о подозрении в пытках и сексуальном насилии над женщиной в Донецкой области
14:34
В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм
11:11
Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре
все новости
16:54
Луганская ОВА предложила компромисс по изъятию остатков бюджетов громад
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
16:36
Великобритания ввела санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти»
16:13
Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали
16:09
ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона
15:55
Канада так и не передала Украине 25 бронемашин, обещанных в 2023 году
15:20
У России есть план дальнейшего военного использования территории Беларуси – разведка
15:07
Войска России обстреляли Дружковку и Святогорск: возникли масштабные пожары
14:54
Россияне показали удар по гуманитарному конвою в Херсонской области
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
13:56
Российская авиация ударила по Константиновке: авиабомба попала в многоквартирный дом
13:53
ВМФ Швеции преследовал подлодку РФ в Балтийском море
13:07
Дроны «Щелепи» уничтожили еще одну радиолокационную станцию россиян
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
12:32
Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской ГВА
11:59
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил удары российской армии на Краматорск и его окраины
11:44
ВС РФ безуспешно пытаются прорваться в Маяк под Добропольем
11:35
РФ ударила по зданию ГСЧС в Доброполье
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины более 30 раз
все новости
ВИДЕО
Удар дрона по катеру ВС РФ. ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона
15 октября, 16:09
Последствия удара по Константиновке. Фото: кадр из видео Российская авиация ударила по Константиновке: авиабомба попала в многоквартирный дом
15 октября, 13:56
РЛС 91Н6 до удара. Дроны «Щелепи» уничтожили еще одну радиолокационную станцию россиян
15 октября, 13:07
Агент «АТЕШ» засыпает сахар в топливный бак. Агент «АТЕШ» вывел из строя технику РФ «сладким подарком»
15 октября, 10:40
Удар по российскому танку на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия отбила массированный штурм и уничтожила бронетехнику российских войск на Константиновском направлении
14 октября, 22:52
Удар по российской бронетехнике под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» и ВСУ не дали российской армии захватить Шахово под Добропольем: оккупанты потеряли бронетехнику
14 октября, 21:31

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор