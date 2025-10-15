На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА

Авария на водопроводе в оккупированной Луганской области. Фото: «Лугансквода»

В оккупированной Луганской области произошла авария на водопроводах, обеспечивающих 24 населенных пункта, среди которых восемь городов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, питьевая вода отсутствует у 200 тысяч жителей.



«Полностью отключены от подачи воды 16 поселков и сел, а также пять городов. Кроме того, воды в кранах нет больше чем у половины жителей городов Брянка, Кадиевка и Алчевск», – рассказал Харченко.

Напомним, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла.