В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами

В Мариуполе грузовик врезался в трамвай с пассажирами. Скриншот

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 15 октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

На пересечении улиц Ильича и Металлургов грузовик въехал в трамвай с пассажирами.

Видео с места аварии публикуют очевидцы. Информации о пострадавших или последствиях аварии нет.

Автоинцидент вызвал затор на данном участке, три полосы в сторону рынка перекрыты, и водители объезжают по рельсам.

