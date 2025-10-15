Россияне атаковали Доброполье: спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело мужчины

Россияне атаковали Доброполье. Фото: ГСЧС

Российские военнослужащие нанесли авиационный удар по городу Доброполье Донецкой области. В результате обстрела есть жертва. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Накануне российские оккупанты нанесли коварный авиаудар по частному жилому сектору города. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов, из-за чего им неоднократно приходилось приостанавливаться», — говорится в сообщении.



Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело мужчины.





Работники ГСЧС разобрали около 500 кг разрушенных строительных конструкций. По состоянию на 17:25 работы завершены.



Ранее мы писали, что 15 октября российская авиация ударила по городу Константиновка Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях