В Курске зафиксировали вспышку нетипичной дифтерии после прибытия граждан из КНДР

В Курске введен режим повышенной готовности из-за случаев нетипичной дифтерии — инфекции, которую ранее обнаруживали среди военных Северной Кореи. Об этом сообщает Telegram-канал «Мариуполь.Спротив».



Местные службы работают в усиленном режиме: линия «неотложной помощи» перегружена, всех с подозрением на заболевание срочно доставляют в больницу имени Семашко, а автомобили скорой помощи после каждого выезда проходят полную дезинфекцию.



По информации источников, вспышка началась после прибытия в приграничные районы России людей из КНДР — страны, где уровень вакцинации остается крайне низким.