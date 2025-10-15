В Краматорске задержали мужчину, который похитил букеты и плюшевых мишек

Источник: t.me/kramatorsk_news

В Краматорске полицейские задержали мужчину, который ограбил цветочный магазин, сообщает «Типичный Краматорск».

Патруль прибыл по вызову на улицу Василя Стуса. Продавщица рассказала, что неизвестный разбил витрину кирпичом и вынес из магазина восемь букетов, два плюшевых медведя и несколько флаконов духов.



Осматривая место происшествия, правоохранители заметили «след» из осыпавшихся цветов, который вел от магазина. Проследуя за ним, полицейские вышли к квартире злоумышленника.



Дверь им открыл 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что разбил витрину и забрал игрушки, цветы и парфюмерию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.