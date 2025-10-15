Россия заявила о контроле над Новопавловкой: ситуация на юге Покровска остается напряженной

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Российские военные заявили, что установили контроль над населенным пунктом Новопавловка, расположенным южнее Покровска, и опубликовали видео с демонстрацией флага в восточной части села. Об этом сообщается в канале военной аналитики «PETRENKO ✙ Сводки».

По данным из местных источников, российские малые штурмовые группы действительно несколько раз заходили в Новопавловку, однако удержать населенный пункт им не удалось. Ситуация в этом районе остается напряженной.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, войска России оккупировали поселок Перебудова, села Мирное и Комар Донецкой области.