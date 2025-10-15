В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом

Пожар в центре оккупированного Луганска

Вечером, 15 октября, в оккупированном Луганске произошел пожар в трехэтажном жилом доме на улице Тараса Шевченко. По данным, загорелась кровля (крыша) здания. На место происшествия прибыли подразделения МЧС для ликвидации огня.



На опубликованных фото заметно, что часть здания получила повреждения не только от пожара, но и предположительно из-за взрыва. Официальных данных, подтверждающих эту версию, пока нет.

О пострадавших и о возможных жертвах никакой информации официально не публиковалось. На данный момент о причинах пожара и характере повреждений ничего не известно.

Пожар в центре оккупированного Луганска

Напомним, в захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами.