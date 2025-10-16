Трамп создает «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая

Фото: The Telegraph

Президент США Дональд Трамп разрабатывает «фонд победы» для поддержки Украины. Его планируется финансировать за счет новых пошлин, которые Вашингтон намерен ввести против Китая. Об этом сообщает The Telegraph.



По данным издания, Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту представить проект европейским партнерам накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированного на пятницу. Согласно предложенной стратегии, США могут установить 500-процентную пошлину на импорт из Китая.

Полученные средства планируется направлять на закупку вооружения для украинской армии. «План направлен на то, чтобы оказать максимальное экономическое давление на Путина и побудить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским», — отмечает газета.



Ранее сообщалось, что Трамп намерен сыграть ключевую роль в прекращении войны между Россией и Украиной — задача, которую эксперты считают более достижимой, чем установление устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Среди факторов, которые могут приблизить прекращение огня, международный обозреватель Кон Кофлин называет поставки Украине американских ракет Tomahawk, способных поражать цели в глубине российской территории, а также усиление тарифного давления на государства, закупающие российскую нефть, включая Индию и Китай.



По его словам, Путин обладает всей полнотой власти, необходимой для соблюдения возможных соглашений, тогда как в палестинском вопросе отсутствует единое руководство, способное гарантировать выполнение договоренностей.

Эксперт считает, что даже временное перемирие между Россией и Украиной, пусть и сложное для обеих сторон, может стать более значимым результатом, чем «вечный мир», которого Трамп пытался добиться в секторе Газа.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп одобрит передачу Украине крылатых ракет Tomahawk «в небольшом количестве», чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.