ПВО сбила всего 14% ракет РФ в ночной атаке на энергетику Украины

Прокуратура Полтавской области на месте попадания БПЛА «Герань-2».

В ночь на 16 октября 2025 года по данным Воздушных Сил Украины противовоздушная оборона смогла уничтожить лишь небольшое число запущенных средств поражения, сообщает канал мониторинга Monitor.

Из 320 ударных и имитационных БПЛА типов «Шахед-Герань» и «Гербера» сбито 283, остальные не достигли целей из-за ПВО, РЭБ, дефектов конструкции или исчерпания топлива.

Из 2 аэробаллистических гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» ни одна не была сбита.

Из 26 баллистических ракет 9М723 «Искандер-М» / KN-23 ни одна не была сбита.

Из 2 крылатых ракет 9М727/729 «Искандер-К» ни одна не была сбита.

Из 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 сбито 5.

Всего ПВО уничтожила 88% БПЛА, но только 14% ракетного вооружения противника — 5 из 37.



