Обстрел Херсона из РСЗО: район Корабел под более чем 25 ударами

Обстрел Херсона.

За прошедшие сутки 31 населенный пункт Херсонской области, включая город Херсон, находился под атакой российских войск, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Удары наносились с использованием дронов, авиации и артиллерийских систем.



Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам, повредив многоквартирный и 8 частных домов. Также были повреждены административное здание, спортивное сооружение, газопровод, хозяйственная постройка, троллейбус, маршрутный автобус и частные автомобили.



Особенно пострадал район Корабел в Херсоне: на видео зафиксировано, как российские захватчики выпустили более 25 залпов из ракетных систем залпового огня за несколько секунд.



По информации главы областной администрации, в результате обстрелов два человека получили ранения. Напомним, ранее сообщалось о том, как ВСУ поражают позиции оккупантов на островах возле Херсона.