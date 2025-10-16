Офицера из Донецкой области будут судить за превышение должностных полномочий

Следственные действия. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований закончили досудебное расследование против офицера одной из воинских частей Донецкой области. По данным следствия, вместо службы он отправлял подчиненных торговать уличной едой в Покровском районе.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Следователи установили, что офицер пообещал двум военнослужащим не отправлять их на фронт. Взамен они должны были выполнять его личные поручения, не связанные со службой. Чтобы создать видимость «боевой работы», он обеспечил им ежемесячные выплаты, предназначенные для участников боевых действий.



С января по октябрь 2023 года эти солдаты, которые до полномасштабного вторжения служили артистом и музыкантом военного оркестра, ежемесячно получали по 100 тысяч гривен за фиктивное участие в боях. На деле же они занимались торговлей.

В итоге ущерб государству составил около двух миллионов гривен. Офицеру инкриминируют превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следственные действия. Фото: ГБР

Ранее мы писали, что в результате незаконной деятельности государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен.