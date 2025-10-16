В Черном море уничтожена российская мина с датчиком цели для блокировки украинских судов

В акватории Черного моря украинские военные уничтожили российскую мину, предназначенную для блокировки украинского судоходства, сообщает официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.
500-килограммовая фугасная авиабомба с российской маркировкой.
На маршрутах гражданского судоходства военнослужащие ВМС ВСУ обнаружили 500-килограммовую фугасную авиабомбу с российской маркировкой.
Боеприпас был оснащён модифицированным подрывателем, который мог сработать при прохождении рядом судов.
По данным военных, этот снаряд был сброшен российской авиацией с целью создания угрозы гражданским судам, следующим в украинские порты.
Подрыв 500-килограммовой авиабомбы, сброшенной русскими в акваторию Черного моря для террора против украинской торговли.
В ВМС Украины напомнили, что это не первый случай попытки РФ блокировать гражданское судоходство. На данный момент украинскими военными уничтожено около 20 подобных мин.
