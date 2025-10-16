Россияне атаковали грузовой автомобиль в Краматорске

Российские оккупанты утром в четверг, 16 октября, в очередной раз обстреляли Краматорск Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В 05:35 ударный БПЛА «Ланцет» попал в грузовой автомобиль в частном секторе», — говорится в сообщении.



В ведомстве также уточнили, что в 23:07 ударный БПЛА «Молния-2» попал во двор частного дома. Повреждены частный дом и магазин.



Кроме того, через полчаса, в 23:35, с применением БПЛА «Ланцет», российские войска нанесли удар возле многоэтажного дома в одном из спальных районов города. Повреждены две многоэтажки, два частных дома, общежитие и магазин.



Ранее мы писали, что в городе Доброполье после российского авиаудара по частному сектору спасатели внимательно осматривали каждый разрушенный двор.

