Россияне атаковали грузовой автомобиль в Краматорске
16 октября 2025, 16:16

Россияне атаковали грузовой автомобиль в Краматорске

Российские оккупанты утром в четверг, 16 октября, в очередной раз обстреляли Краматорск Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

«В 05:35 ударный БПЛА «Ланцет» попал в грузовой автомобиль в частном секторе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в 23:07 ударный БПЛА «Молния-2» попал во двор частного дома. Повреждены частный дом и магазин.

Кроме того, через полчаса, в 23:35, с применением БПЛА «Ланцет», российские войска нанесли удар возле многоэтажного дома в одном из спальных районов города. Повреждены две многоэтажки, два частных дома, общежитие и магазин.

Ранее мы писали, что в городе Доброполье после российского авиаудара по частному сектору спасатели внимательно осматривали каждый разрушенный двор. 

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

