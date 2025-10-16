Организация Helping to Leave продаёт мерч, чтобы собрать средства на эвакуацию людей из оккупации

Фото: Helping to Leave

Благотворительный проект Helping to Leave представил новую коллекцию мерча под названием «Дома». Она создана на основе настоящих отзывов украинцев и украинок, которым команда проекта помогла выехать с временно оккупированных территорий.



В коллекции — футболки с манифестом «Территории — это люди», шоперы и кепки со словами людей и их близких, которым удалось вырваться из ТОТ.

«В этих словах запечатлён опыт людей с временно оккупированных территорий, которые жили и живут под российским гнётом, но продолжают верить и держаться за то, что делает украинцев нацией. Их голоса, обращённые ко всем нам, напоминают, что украинцы едины — независимо от границ и обстоятельств. Наша коллекция — напоминание миру: отдать территории россии — значит отдать на произвол людей, которые там живут. Носить этот мерч — значит стать их голосом», — поясняют в Helping to Leave.

Все вырученные средства будут направлены на эвакуацию жителей временно оккупированных территорий и их адаптацию после выезда.



Ознакомиться с фото новой коллекции можно по ссылке.

Helping to Leave — благотворительный проект, который помогает жителям временно оккупированных и прифронтовых территорий, а также украинцам, депортированным в россию, эвакуироваться и адаптироваться на новом месте. За время работы проекта более 65 тысяч человек получили помощь от Helping to Leave, из них более 21 тысячи были эвакуированы с временно оккупированных территорий и из россии.