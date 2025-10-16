Спецназ СБУ уничтожил более тысячи оккупантов и сотни единиц техники

Скриншот. Источник: СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеской пехоты и техники.

«Каждый день бойцы Центра специальных операций “А” СБУ наносят противнику ощутимые потери — цель за целью, позицию за позицией», — говорится в сообщении спецслужбы.

По данным СБУ, только за последние две недели спецназовцы ликвидировали: 12 танков, 37 бронемашин, 72 артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, 26 комплексов ПВО, 8 средств радиоэлектронной борьбы и разведки, 587 единиц автотранспорта, 389 беспилотников и 377 антенн связи.



Кроме того, уничтожено 1 188 вражеских позиций и укреплений, 15 складов с боеприпасами и 5 складов с горюче-смазочными материалами. За тот же период бойцы СБУ ликвидировали более 1,3 тысячи российских оккупантов.

Напомним, на территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины продолжают стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в том числе в городе Покровск и его окрестностях. Одновременно украинские войска проводят активные оборонительные действия.